Julie Van den Steen aangevallen met vloeistof: wraak voor foute grootvader?

VTM-gezicht Julie Van den Steen is vorige week aangevallen door een persoon die een vloeistof over haar wou kieperen, mogelijk een zuur. Julie raakte “niet echt gewond” maar diende wel een klacht in bij de politie. In haar entourage wordt de aanval gelinkt aan de storm op sociale media nadat bekend geraakt was dat haar opa betrokken was bij de moord op de eerste Congolese premier Patrice Lumumba.