Geen finale van De mol voor Philip (52). De docent marketing kreeg een rood scherm, terwijl veel kijkers hem als hoofdverdachte zagen. Zo ook zijn drie medekandidaten. Conclusie: voor het eerst in de geschiedenis van het spelprogramma weet niemand wie de mol is. “De drie finalisten moeten helemaal van nul beginnen in hun zoektocht. Wat een spanning”, zegt afvaller Philip.