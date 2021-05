Danielle Huysmans met een foto van haar verdwenen zoontje Liam Vanden Branden. “Leven met het gevoel niet te weten waar je kind is, kan je niet beschrijven”, zegt de moeder. — © Dirk Vertommen

Mechelen

Het is 25 jaar geleden dat Liam Vanden Branden (2) spoorloos verdween aan het Zennegat in Mechelen. Zijn mama Danielle Huysmans (54) leeft nog altijd met de hoop dat ze haar zoon op een dag levend en wel in haar armen kan sluiten. De zaak laat ook Alain Remue van de Cel Vermiste Personen niet los.