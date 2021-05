Wie is Bart Verbruggen, de 18-jarige doelman van Anderlecht die debuteerde in Brugge?

De Nederlandse doelman Bart Verbruggen (18) is het konijn dat Vincent Kompany uit zijn hoge hoed toverde voor de match op Club Brugge. Verbruggen belandde vorig jaar rechtstreeks van de beloftenploeg van de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda bij de A-kern van paars-wit. Eerst als derde doelman maar zie, uitgerekend in de play-offs speelt hij zijn eerste match bij de A-ploeg. Wat u moet weten over deze paars-witte debutant.