‘De mol’ spannender dan ooit: drie finalisten zien hun hoofdverdachte vertrekken

De laatste aflevering voor de grote finale van De mol is geëindigd met een absolute primeur. De drie finalisten bleken alle drie dezelfde medekandidaat te verdenken, maar die is net naar huis gestuurd. Niemand weet dus wie de mol is – behalve de mol zelf, natuurlijk.

Philip (52) is het al zeker niet. Hij viel zondagavond af. De docent marketing vond het duidelijk heel erg spijtig om net voor de finale naar huis te moeten, maar hij was dankbaar dat hij zo lang kon meedraaien.

De exit van Philip zal veel kijkers verbazen, want velen zagen hem als hoofdverdachte. En ook de drie overblijvende kandidaten waren stomverbaasd, zo bleek uit de laatste beelden van de jongste aflevering. Hun gezichten spraken boekdelen: opperste verwarring. Toen de drie finalisten, elk afzonderlijk, voor de camera kwamen, bleek waarom. Alle drie verdachten ze Philip als mol. Dus ze zagen alle drie hun mol naar huis vertrekken.

© Play4

“Niemand weet dus wie de mol is”, zegt presentator Gilles De Coster, die spreekt van een unieke situatie. “Nooit eerder moesten de finalisten in de finale zélf nog uitvissen wie de mol is. Dat hadden we nog niet meegemaakt: het spel blijft ons als makers dus ook verrassen. We maken ons op voor een heel speciale finale, waarin de finalisten meer dan ooit naar elkaar zullen loeren. Want alles wat ze tot nu toe dachten te weten, is fout. En ze hebben echt niet veel tijd meer om de enige échte mol te ontmaskeren.”

