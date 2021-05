Doelpuntrijke topper tussen Club Brugge en Anderlecht levert geen winnaar op

Anderlecht en Club Brugge hebben elkaar zondag in evenwicht gehouden. Club Brugge kwam op voorsprong via Noa Lang , maar Nmecha en een heerlijke vrije trap van Bruun Larsen bezorgden paars-wit een 1-2-voorsprong. Anderlecht leek op weg naar de zege, maar in de slotfase maakte Bas Dost alsnog gelijk. Door het gelijke spel komt Anderlecht op gelijke hoogte met Antwerp. Club Brugge blijft leider met acht punten voorsprong.