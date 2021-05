AA Gent blijft na valse start tegen KV Mechelen steken op een gelijkspel

AA Gent lijkt dit seizoen wel verslaafd aan suspens. In de eerste helft tegen KV Mechelen leek het team van Hein Vanhaezebrouck klaar voor de slachtbank, maar na de pauze knokten Odijdja en Co terug. In een mum van tijd wiste Gent een 0-2 achterstand uit en leek zelfs op weg naar een eerste zegen in deze Europe Play-offs. Yaremchuk en Tissoudali faalden echter allebei oog in oog met ex-Buffalo Thoelen. Met deze 2-2 schieten beide ploegen niet veel op.