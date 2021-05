Covidpatiënten overleden na stroomuitval in ziekenhuis Maastricht: kan dat hier ook?

“We hebben zoals in de meeste ziekenhuizen drie soorten stopcontacten”, legt Philip Verheye, manager technische zaken ZOL, uit. “Als de stroom uitvalt, kunnen we verder met stroom gevoed door de noodstroomgroep en op batterijen.” Het ziekenhuis is dus wel voorbereid op een stroomuitval, maar dat wil niet zeggen dat al het risico geweken is.

