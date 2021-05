Hasselt

Voor het eerst zijn in onze provincie coronavaccins gezet op zondag. Dat gebeurde in het grootste vaccinatiecentrum van Limburg, in Hasselt. 1.600 65-plussers en risicopatiënten kregen vandaag een prik met het Pfizer-vaccin. De vaccinatiecampagne lijkt zo te versnellen in onze provincie. Komende week worden er dagelijks tot 15.000 vaccins gezet in Limburg.