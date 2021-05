De regering van Zuid-Afrika wil een einde maken aan het fokken van leeuwen ten behoeve van de jacht of toeristen, en de handel in producten als leeuwenbotten, heeft minister van Milieu Barbara Creecy gezegd. Creecy kondigde ook aan dat Zuid-Afrika niet zal lobbyen voor het versoepelen van internationale beperkingen op producten als ivoor of de hoorns van neushoorns.