Vrouw verkracht terwijl kinderen slapen: politie zoekt man met Limburgs accent

De politie is op zoek naar een man die in maart een meerderjarige vrouw verkrachtte in haar woning in Herent. De man zou T(h)omas heten en kent het slachtoffer uit hun tienerjaren toen ze in contact kwamen via een chatroom.

Op zondag 14 maart 2021 na 19 uur werd een meerderjarige vrouw het slachtoffer van een verkrachting in haar woning in Herent. De 31-jarige vrouw was alleen thuis met haar twee kleine kindjes die toen lagen te slapen. Een man, genaamd T(h)omas, belde aan de voordeur aan. Het slachtoffer had meer dan vijftien jaar geleden gechat met deze man via een chatroom en al eens afgesproken maar verder kende ze hem niet. Ze liet hem binnen en ze begonnen wat bij te praten. Naarmate het gesprek vorderde werd hij handtastelijk. Het slachtoffer was hier niet mee opgezet en liet dit ook blijken. Hij bleef aandringen en uiteindelijk verkrachte hij de vrouw. Na de verkrachting zei de dader tegen het slachtoffer dat ze hem toch niets kon maken aangezien zij een alleenstaande moeder is met twee kinderen.

Op dinsdag 23 maart 2021 om 12.19 uur meent het slachtoffer dat ze deze T(h)omas gezien heeft in een donkergrijze BMW 1 op het kruispunt van de Bijlokstraat en de Oostremstraat in Herent. Mogelijk betreft het hier iemand die sterk lijkt op de dader. Mocht iemand hier zichzelf herkennen dan vragen we dat hij contact opneemt met de politie om deze piste uit te sluiten.

Het gaat om een dertiger van ongeveer 1,90 meter lang. Hij is volledig kaalgeschoren en heeft een zeer lange blond/bruine baard. Hij spreekt Nederlands met een Limburgs accent. Op het moment van de feiten droeg hij een zwarte trui, een lichtblauwe T-shirt en een beige ‘chino’-broek. Tijdens het gesprek met het slachtoffer vertelde T(h)omas dat hij gedurende één jaar in India geweest was en nog één jaar in een ander land. Ook zou hij vroeger met een “dikke bak” van auto gereden hebben. Verder wilde hij een tatoeage laten zetten in het buitenland. Ook was hij tegen vaccinatie voor het coronavirus, maar zou hij zich toch laten vaccineren indien dit nodig zou zijn om makkelijker naar het buitenland te reizen.

De zaak wordt zondagavond ook in het opsporingsprogramma ‘Faroek’ op VTM behandeld. Zij vragen kijkers tips over de man.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0

U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu