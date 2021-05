Ilan Van Wilder imponeert in slottijdrit Ronde van Romandië, Michael Woods verspeelt eindzege aan Geraint Thomas

Geraint Thomas heeft de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De renner van Ineos Grenadiers, die in de uitgeregende rit van zaterdag ten val kwam in de sprint, deed in de tijdrit van 16km in Fribourg veel beter dan leider Michael Woods. De dagzege was voor Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step), Ilan Van Wilder (Team DSM) werd knap vierde. Onze landgenoot hield onder anderen toprijder Rohan Dennis en wereldkampioen Filippo Ganna achter zich.