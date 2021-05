Wat als de vaccinatie pal tijdens mijn reis valt? En zou ik al durven boeken?

“Je bent best volledig gevaccineerd voor je op vakantie vertrekt”, zegt de Vlaamse overheid. Maar dat zal voor velen geen optie zijn, blijkt uit de tabel waarin je vanaf nu kan opzoeken wanneer het normaal gezien jouw beurt is. De tweede prik valt voor veel ouders met schoolgaande kinderen pal in de zomervakantie, of zelfs erna. “Als je niet kan wachten, zorg dan dat je tijdig terug bent voor je tweede dosis.”