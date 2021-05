Ronde van Asturië: Nairo Quintana pakt eindwinst, slotrit voor Pierre Latour

Quintana was met voorsprong de grootste naam aan de start in Asturië, en had in de openingsetappe op vrijdag al de macht genomen. Nadat hij zaterdag zijn leidersplaats had kunnen consolideren, mocht hij zich zondag verwachten aan een steekspel van het Movistar Team, dat de nummers twee en drie in het klassement had. De oud-ploeg van Quintana stuurde de goed geplaatste Nelson Oliveira mee in een sterke vroege vlucht van zeven. Maar die neutraliseerde Quintana eigenhandig op de voorlaatste helling.

De etappe eindigde na 125 kilometer bovenop Alto del Naranco, een klim van 5,4 kilometer aan 6,6 procent vlakbij Oviedo. Op die beslissende beklimming kwamen er onder meer prikken van Pierre Latour en Einer Rubio, waardoor de groep van de klassementsrenners helemaal versplinterde. Latour sloeg een klein kloofje op de rest, en pakte zo zijn eerste overwinning voor zijn nieuwe team Total Direct Energie, voor de Colombiaan Alejandro Osorio en de Spanjaard Victor De la Parte.

Quintana stelde eindwinst veilig door te finishen in het spoor van zijn belangrijkste uitdager Antonio Pedrero, die tweede is in de eindstand, voor Latour. Het is na de editie van 2017 de tweede keer dat de 31-jarige Quintana (oud-winnaar van de Giro en de Vuelta) de Ronde van Asturië op zijn naam schrijft. De laatste twee edities werden gewonnen door de Ecuadoraan Richard Carapaz. Er stonden deze keer geen Belgen aan de start.