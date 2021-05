Shandong Taishan en Marouane Fellaini verliezen voor de eerste keer punten in China

Marouane Fellaini heeft zondag met Shandong Taishan 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Henan Songshan Longmen op de derde speeldag in de Chinese Super League.

De Braziliaan Henrique Dourado (31.) bracht de thuisploeg op voorsprong. Nog voor de rust lukte de Zuid-Koreaan Son Jun-Ho (41.) de gelijkmaker. Shandong Taishan staat met 7 op 9 aan de leiding in groep A, Henan Songshan Longmen is zesde met twee punten.

Shandong Taishan werkt zijn eerste vijf competitiewedstrijden af in een bubbel in Guangzhou, ten gevolge van de coronamaatregelen. Daarna volgt er een pauze van een maand vooraleer de competitie in juni opnieuw hervat.