Tweede ronde is eindstation voor Naomi Osaka in Madrid

Naomi Osaka, het tweede reekshoofd op het WTA 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/2.549.105 euro), heeft zondagmiddag in de tweede ronde enigszins verrassend haar meerdere moeten erkennen in de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 20). De setstanden waren 6-4, 3-6 en 6-1.

Het was het eerste toernooi op gravel voor Osaka in bijna twee jaar. Binnen een kleine maand staat Roland Garros (24 mei-13 juni) gepland. De Japanse viervoudige grandslamwinnares leek zich in de tweede set te herpakken toen ze de bordjes weer in evenwicht hing, maar Muchova stoomde in de derde set eenvoudig door naar de zege en de achtste finales.

Osaka is niet de eerste grote naam die vroegtijdig de aftocht blaast in Madrid. In de eerste ronde ging Elina Svitolina (WTA 5) er al uit tegen Jil Belen Teichmann (WTA 40).