Nog zes dagen en dan gaat in Turijn de Ronde van Italië van start. Mét Remco Evenepoel. Zelf ziet de diamant van Deceuninck - Quick-Step zich als knecht, maar er is niemand die durft te gokken tegen de ex-voetballer. “We bekijken het dag per dag”, aldus ploegbaas Patrick Lefevere.