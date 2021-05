Na Delfine Persoon kan ook Engelse bokster Katie Taylor wereldtitels niet ontfutselen

De Ierse boksster Katie Taylor heeft zaterdag in het Engelse Manchester haar wereldtitels (WBA, WBC, IBF en WBO) bij de lichtgewichten met succes verdedigd. Ze versloeg de Engelse Natasha Jonas op punten. De beslissing was unaniem, maar erg nipt: 96-94, 96-95 en 96-95.

De 34-jarige Taylor is nu in 18 profkampen ongeslagen. In juni 2019 voegde ze de WBC-titel aan haar palmares toe door Delfine Persoon op punten te verslaan. De West-Vlaamse kreeg een rematch voor die gecontesteerde uitslag, maar verloor in augustus vorig jaar opnieuw op punten.

Jonas, 36 jaar, leed in haar twaalfde profkamp een tweede nederlaag. Ze heeft negen zeges en één draw op het palmares.