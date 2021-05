Mark Selby en Shaun Murphy strijden om wereldtitel snooker en vette prijzenpot: “Dit maakt alles de moeite waard”

Mark Selby (WS-4) en Shaun Murphy (WS-7) strijden zondag en maandag in het Crucible Theatre van Sheffield in een best of 35 om de wereldtitel snooker.

De halve finales waren ook al volledig Engels. Selby schakelde daarin Stuart Bingham (WS-18) met 17-15 uit. Murphy won met 17-12 van Kyren Wilson (WS-6), nadat hij een 4-10 en 9-12 achterstand ophaalde. Van de laatste vijftien frames won ‘The Magician’ er dertien. Daarbij sloot hij af in stijl, met breaks van 76, 78, 91, 117, 77 en 58 in de laatste zes frames. Met een 144 heeft Murphy ook de hoogste break van het toernooi op zijn naam. Die potte hij weg in zijn achtste finale tegen de Chinees Yan Bingtao (WS-10).

De 37-jarige Selby kan het WK maandag een vierde keer winnen. Hij deed dat eerder in 2014, 2016 en 2017, nadat hij in 2007 al eens runner-up geworden was. Ook Murphy’s naam staat al eens op de erelijst. In 2005 maakte hij als kwalificatiespeler zijn naam bekend bij het grote publiek. Nadien bereikte hij nog twee keer de finale, in 2009 en 2015, maar hielden John Higgins (WS-5) en Bingham hem van een tweede titel. Selby heeft in totaal negentien rankingtoernooien op zijn palmares, Murphy, één jaar ouder dan Selby, zit aan negen. Allebei maakten ze al de Triple Crown vol, met naast het WK ook nog het UK Championship en het Masters.

In de onderlinge confrontaties leidt Selby met 21-17. ‘The Jester from Leicester’ won ook het jongste duel, eind september in de halve finales van het European Masters (6-3). Op het WK speelden ze slechts één keer eerder tegen elkaar. In 2007 hield Selby Murphy met 17-16 uit de finale.

“Weer eens in de finale staan, geeft een ongelooflijk gevoel”, reageerde Selby. “Al die uren training, altijd maar van huis en familie weg zijn, al die opofferingen, dit maakt het de moeite waard. In de finale zal ik op mijn best moeten zijn om Murphy te verslaan, hij speelt weer fantastisch snooker. We groeiden samen op, er zit nog geen jaar tussen ons. We speelden vroeger al tegen mekaar in Willie Thorne’s club. Ik was toen 14, hij 15. En nu bekampen we mekaar nog altijd.”

“Het zag er lang niet goed uit, maar ik bleef mezelf vertellen dat de finishlijn nog lang niet in zicht was”, klonk het bij Murphy. “In zulke lange wedstrijden heb je altijd eb en vloed. De steun van het publiek heeft me echt geholpen. Ik heb dat altijd nodig gehad. De beste psychologen zeggen dat je ervan moet genieten om ook top te presteren, wel dit seizoen was het in die lege zalen vaak echt niet leuk. Een tweede wereldtitel zou alles voor me betekenen. Het zou fantastisch zijn om toe te treden tot het selecte kransje van spelers die het WK meer dan één keer wonnen (er zijn er nu zes). Selby is de favoriet, maar na hem heb ik de beste kans om het WK te winnen.”

De toernooiwinnaar strijkt maandag 500.000 pond (575.000 euro) op, de runner-up krijgt een cheque van 200.000 pond (230.000 euro) overhandigd. Selby wordt sowieso de nieuwe nummer twee op de Order of Merit, na Judd Trump. Murphy wordt bij winst de nummer drie van de wereld en bij verlies de nummer vijf. Luca Brecel, in de laatste voorronde uitgeschakeld door Bingham, stijgt van de 47e naar de 39e stek.