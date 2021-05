Hazard viert eerste basisplaats in drie maanden met broodnodige overwinning met Real Madrid

Real Madrid heeft zaterdagavond een broodnodige zege geboekt tegen Osasuna. Het won thuis met 2-0 na goals van Militão en Casimiro. Maar minstens zo belangrijk als de overwinning was de eerste basisplaats van Eden Hazard in drie maanden. Hazard speelde een puike wedstrijd, liet zich opmerken met een leuk hakje en werd uiteindelijk halverwege de tweede helft naar de kant gehaald. Door de overwinning nadert Real weer tot op twee punten van stadsgenoot Atlético, dat eerder vandaag ook zijn wedstrijd won. Barcelona komt morgen nog in actie.