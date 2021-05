Borussia Dortmund dolt met tegenstander en scoort vijf keer in half uur in Duitse beker, ook Thorgan Hazard pikt doelpuntje mee

Borussia Dortmund is in de halve finale van de Duitse beker aan een stevige gezondheidswandeling bezig. De Borussen, met Thorgan Hazard in de basis, leiden aan de rust al met een forfaitscore tegen Holstein Kiel, de nummer vierde uit de Duitse tweede klasse. In minder dan een half uur tijd zorgden Giovanni Reyna (x2), Marco Reus, Hazard en youngster Jude Bellingham voor een stevige score. En dan moet er nog een helft gespeeld worden...