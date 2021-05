Succesauteur Pieter Aspe overleden op 68-jarige leeftijd

Auteur Pieter Aspe is overleden. Dat is aan de redactie van onze zusterkrant Het Nieuwsblad door verschillende bronnen bevestigd. De succesauteur van onder meer de thrillers rond commissaris Van In werd 68 jaar oud.

Aspe, geboren Pierre Aspeslag, heeft een vijftigtal boeken op zijn naam staan, waarvan er 3,5 miljoen exemplaren werden verkocht. Het eerste, Het vierkant van de wraak, kwam in 1995 uit.

De auteur kampte vorig jaar al met gezondheidsproblemen en lag toen vijftien dagen lang in het ziekenhuis. Hij had zware longproblemen, maar het bleek geen coronavirus te zijn geweest. Wel vonden ze een abces in zijn longen. Door die gezondheidsproblemen zou hij ook dit keer in het ziekenhuis zijn beland.

Hij laat twee dochters en drie kleinkinderen na. Eind 2018 trouwde hij met de veertien jaar jongere Tamara, die hij toen drie maanden kende. “Ik vind: ofwel ben je met iemand, ofwel niet. Dus waarom wachten? Ik heb niet zo veel tijd meer, hé”, zei Pierre Aspeslag daarover in onze krant.

Tamara was zijn derde vrouw. In augustus 2016 verloor hij zijn toenmalige vrouw Bernadette Vandenbroucke (53) aan kanker. Eerder was hij ook getrouwd met Francine.

De boeken rond Van In werden ook een succesvolle tv-serie onder de naam Aspe, tussen 2004 en 2014. Herbert Flack, Lucas Van den Eynde en Francesca Vanthielen speelden er de hoofdrollen, Aspe zelf figureerde meermaals.

Zijn uitgeverij, Aspe NV, zal morgen officieel communiceren.

