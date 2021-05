Het eerste barrageduel tussen Seraing en Waasland-Beveren is op een 1-1 gelijkspel geëindigd. Michael Frey scoorde halverwege de tweede helft het belangrijke uitdoelpunt vanop de stip voor de Waaslanders, maar in de blessuretijd kwam Seraing nog langszij via Mikautadze nadat het ook een strafschop had gekregen. Het tweede barrageduel wordt volgende week op de Freethiel gespeeld.