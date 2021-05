Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Franse titelstrijd. Het zette Lens thuis met 2-1 opzij dankzij goals van Neymar - wie anders - en Marquinhos. PSG springt zo over Lille naar de leiding in de Ligue 1. De Parijzenaars hebben nu twee punten voorsprong op Lille, dat vanavond nog wel in actie komt. De leidersplaats kan dus van korte duur zijn voor PSG.