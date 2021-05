De Limburgse politiezones gaan extra coronaploegen de baan opsturen tijdens de opening van de terrassen volgend weekend. De politie wil het zekere voor het onzekere nemen, en een eventuele stormloop volgende week in de kiem smoren.

De controles zullen niet alleen plaatsvinden in de grote steden. Ook in de kleinere gemeenten in Limburg zal de politie op 8 en 9 mei aanwezig zijn.