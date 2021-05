Atlético heeft zaterdag gedaan wat het moest tegen laagvlieger Elche: winnen. Daarbij kwam wel het nodige geluk kijken, want in de absolute slotfase miste Elche nog een penalty. Yannick Carrasco was voor de tweede week op rij goed voor een assist. Door de overwinning loopt Atlético uit tot vijf punten op Real en Barcelona. Beide rivalen komen respectievelijk nog wel vanavond en morgen in actie.