Schip aan de ketting in Antwerpse haven door corona-uitbraak

In de Antwerpse haven is een schip in quarantaine geplaatst, nadat acht Indische bemanningsleden positief hadden getest op Covid-19. Of ze besmet zijn met de Indische variant van het coronavirus, wordt nog onderzocht.

De olietanker Bochem-Brussels ligt momenteel aangemeerd in het Doeldok in de Waaslandhaven. Het schip kwam enkele dagen geleden in Antwerpen aan, nadat er in de Franse havenstad Le Havre nog een bemanningswissel was doorgevoerd.

Het schip heeft 23 bemanningsleden aan boord, van wie er 22 de Indische nationaliteit hebben. “De havenartsen van Mediport hebben vrijdag 8 bemanningsleden getest met een sneltest, omdat ze symptomen van een coronabesmetting vertoonden”, zegt Wendy Lee, woordvoerder bij de FOD Volksgezondheid. “Ze hebben allen positief getest. Of ze besmet zijn met de Indische variant, is nog niet bekend. Dat wordt nog onderzocht. Op aangeven van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid is het labo van UZA stalen gaan nemen aan boord van het schip. De testresultaten op dit moment nog niet bekend.”

© Joris Herregods

De acht besmette bemanningsleden vertonen slechts lichte symptomen, zo klinkt het bij de FOD Volksgezondheid. Wendy Lee: “De scheepsagent staat als vertegenwoordiger van het schip in nauw contact met de kapitein en heeft benadrukt om onmiddellijk contact op te nemen indien de situatie verandert.”

Het schip blijft voorlopig in Antwerpen. “Morgen is er een overleg gepland om de verdere afhandeling te plannen, na het ontvangen van de testresultaten en het uitsluitsel over de eventuele Indische variant.”

© Joris Herregods

cm, vdaa