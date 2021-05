Lange wachtrijen aan winkels in Maastricht, Eindhoven en Roermond

De eerste zaterdag dat in Nederland mensen weer zonder afspraak mochten winkelen, heeft in veel steden voor drukte gezorgd. In Eindhoven werd er zelfs opgeroepen niet meer naar de binnenstad te komen.

Omdat winkels nog wel met voorwaarden te maken hebben, zoals een maximaal aantal bezoekers per 25 vierkante meter, stonden in de straten van veel binnensteden lange rijen voor de handelszaken. De gemeente Eindhoven riep mensen zelfs op helemaal niet meer naar de binnenstad te komen en ook in Amsterdam werden maatregelen genomen. Zo werd in de Kalverstraat en Nieuwendijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het was voor het eerst sinds december dat dat nodig was.

In de Herestraat in Groningen mochten mensen vanwege de drukte ook maar een kant op lopen. In het Designer Outlet in Roermond moesten mensen tot wel vier uur wachten voordat ze naar binnen mochten. Ook in onder meer Leiden en Rotterdam ontstonden lange rijen voor de winkels.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Maastricht was het daar ook erg druk en stonden lange wachtrijen voor de winkels. “We zijn verkeer bij de toegangswegen meer gaan doseren via doseerlichten, waardoor de drukte in de binnenstad afnam. Inmiddels is het rustiger in het centrum.”

In de grensgebieden zouden ook veel Duitsers op de been zijn. Volgens RTV Oost zijn ondanks een oproep van de gemeente Enschede om weg te blijven, veel mensen de grens overgestoken. Ook de Duitse autoriteiten hadden opgeroepen om in eigen land te blijven, maar veel mensen gaven daar geen gehoor aan.