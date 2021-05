Brussel

De Vlaamse regering heeft geen onderling akkoord maar wel een voorlopige regeling voor stikstof. Aanvankelijk was het de bedoeling om te werken met een omzendbrief, maar daarvoor moet de volledige regering akkoord gaan. Het water tussen N-VA en CD&V is daarvoor nog te diep. Dus regelt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) de vergunningen via een ministeriële instructie.