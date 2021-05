Omdat het parcours van de O-parade in je eentje afleggen toch wat sneu is kreeg belleman Jempi Trippaers gezelschap van beleidsverantwoordelijken en bellenblazers. — © Chris Nelis

GENK

Niet helemaal in zijn eentje maar toch begeleid door drie bellenblazers, burgemeester Wim Dries en schepen Toon Vandeurzen zette zaterdagnamiddag belleman Jempi Trippaers de O-parade in Genk in. Eentje die de geschiedenisboeken in zal gaan als de meest soberste ooit.