Michael Woods (Israel Start-Up Nation) heeft de vierde rit in de Ronde van Romandië gewonnen. Aan het skioord Thyon klopte de Canadees Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), die viel in de slotsprint en zo de ritzege én belangrijke seconden verloor in het eindklassement. Woods neemt de leiderstrui over, die hij zondag mag verdedigen in de afsluitende tijdrit.