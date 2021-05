Kevin Borlée, Sacoor, Laus en Bolingo komen zaterdag twee keer in actie op de World Relays

De ploegopstellingen voor de series op de World Relays zaterdagavond in het Poolse Chorzow zijn bekend. Camille Laus, Cynthia Bolingo, Kevin Borlée en Jonathan Sacoor staan voor de zware taak om twee keer een 400 meter af te werken in iets meer dan twee uur tijd.

De Belgian Cheetahs zijn als eerste aan zet om 19u. Cynthia Bolingo is startloopster, gevolgd door Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus. Om 19u35 is het de beurt aan de Belgian Tornados. Dylan Borlée is startloper, gevolgd door Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée. Om 21u20 is het ten slotte aan de Mixed Relay. Jonathan Sacoor is startloper, gevolgd door Cynthia Bolingo, Camille Laus en Kevin Borlée.

Opvallend is dat bondscoach Carole Bam bij de vrouwen met Margo Van Puyvelde en Hanne Maudens over twee reserveloopsters beschikt, maar ervoor opteert om hen zaterdag niet de weide in te sturen. Jacques Borlée beschikt bij de mannen niet over reservelopers.

De eerste twee in elke reeks plaatsen zich voor de finale, aangevuld met de twee snelste verliezers. De acht finalisten zijn zeker van het WK in Eugene in 2022, maar een finaleplaats is geen vereiste voor dat WK. Bij de mannen en de vrouwen krijgt de top tien een WK-ticket, in de Mixed Relay de top twaalf.