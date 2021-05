Europees Muziekfestival zendt wereldwijd uit vanuit Dommelhof in Pelt

Pelt

Bij een normale editie zorgt het Europees Muziekfestival voor de Jeugd voor heel wat ambiance en sfeer in de straten. Door corona is alles anders, ook het EMJ dat zaterdag 1 mei noodgedwongen online plaatsvindt. Er wordt een hele dag rechtstreeks uitgezonden vanuit de tuin van het Oud-Dommelhof, wat een technisch huzarenstukje is. Voor aanvang van het evenement werd het volledige EMJ-team via een sneltest gecontroleerd op corona.