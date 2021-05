In Engeland is opnieuw een gigantische vetberg ontdekt in het rioolstelsel. Deze keer was dat in Birmingham. De kolos strekt zich uit over ongeveer 1.000 meter en weegt met zo’n 300 ton ongeveer evenveel als 250 gezinswagens. Dat heeft het waterbedrijf Severn Trent zaterdag laten weten. Er wordt de klok rond gewerkt, maar wellicht zal het tot juni duren alvorens de verstopping verwijderd is.