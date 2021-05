Het reddingsschip Sea-Watch heeft op de Middellandse Zee opnieuw migranten in veiligheid gebracht. Bij twee operaties vrijdag en tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag haalde de crew van Sea-Watch 4 zo’n 190 mensen aan boord, zo heeft de organisatie laten weten. Na vier reddingsoperaties zitten nu meer dan 300 migranten op het schip. Sea-Watch heeft een veilige haven in Italië of Malta aangevraagd.