Magnette: “De socialisten zijn terug: gedaan met nieuwe taksen en indexsprongen”

In zijn 1 mei-toespraak heeft PS-voorzitter Paul Magnette zaterdag de verwezenlijkingen van zijn partij in de nieuwe regering in de verf gezet. In een adem maakte hij het onderscheid met de vorige regering-Michel, toen de PS in de oppositie zat. “De socialisten zijn terug. Het is gedaan met soberheid, nieuwe taksen en indexsprongen. Het is terug de beurt aan solidariteit en aan de verdediging van de openbare dienstverlening in de sociale zekerheid”, aldus Magnette.