Judoka Charline Van Snick kondigt terugkeer aan na maandenlang blessureleed

Na tweeënhalve maand blessureleed maakt judoka Charline Van Snick volgende week haar rentree op het Grand Slam van Kazan, wat hoopvol nieuws is met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. Dat meldt de Luikse, die zich op 18 februari in de Grand Slam van Tel Aviv ernstig blesseerde aan de rechterenkel. Uiteindelijk moest ze niet geopereerd worden aan de gescheurde enkelband. Van Snick miste onder meer het EK in Lissabon van twee weken geleden.