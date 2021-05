Tim Declercq stelt rentree uit na ongeval op training, Fabio Jakobsen rijdt tweede koers: “We zijn benieuwd”

Tim Declercq zal niet zoals voorzien zijn rentree vieren in de Ronde van de Algarve (2.Pro), die volgende week woensdag van start gaat. ‘El Tractor’ blesseerde zich aan zijn pols bij een ongeval op training. Dat heeft zijn team Deceuninck-Quick Step zaterdag bekendgemaakt. Hij wordt in de selectie vervangen door Bert Van Lerberghe.

Volgens de Belgische WorldTour-formatie was Declercq in staat om de Ronde van de Algarve te rijden, maar de ploeg besliste hem meer tijd te geven om zijn polsblessure te laten genezen. Declercq kwam begin april voor het laatst in actie in de Ronde van Vlaanderen, hij blesseerde zich toen aan de knie bij een val.

Deceuninck-Quick Step won de Ronde van de Algarve al vier keer, de laatste keer in 2019 met Remco Evenepoel. Deze keer is Sam Bennett de kopman. De Ierse sprinter behaalde al vijf zeges dit seizoen, telkens op WorldTour-niveau. Hij wordt bijgestaan door Van Lerberghe, de Nieuw-Zeelander Shane Archbold, de Deen Kasper Asgreen, de Italiaan Davide Ballerini, de Deen Michael Morkov en de Nederlander Fabio Jakobsen.

Voor Jakobsen is het de tweede wedstrijd na een lange revalidatie na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen. Vorige maand kwam hij al in actie in de Ronde van Turkije. “We zijn benieuwd hoe het hem zal vergaan”, stelt sportdirecteur Tom Steels. “Deze wedstrijd zal voor hem een nieuwe belangrijke stap zijn in de goede richting.”