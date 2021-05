Oudsbergen voor aangepast tracé energieleiding

Oudsbergen stuurt aan aangepaste tracés en vraagt de leidingstraat zoveel mogelijk parellel met het fietsroutenetwerk aan te leggen. Het gemeentebestuur adviseert om belangrijke landschapselementen te ontzien, zoals de vijvers in het domein Masy, de Klaverberg en de eiken en houtkanten in Donderslag. Verder wil men uitgeklaard zien of de recreatieve functies van Wilhelm Tell en de uitbreiding ervan compatibel zijn met de aanleg van de leidingstraat. Voor de zogenaamde leidingstraat worden er drie trajecten voorzien, met telkens een aftakking richting Maasmechelen of Dilsen-Stokkem.

“Onze voorkeur gaat naar een gecombineerd centraal tracé en het zuidelijk tracé, beide met aftakking naar Maasmechelen. Die hebben de minste impact. Zo vermijdt men dat agrarisch gebied en natuurgebieden rond de Abeek, Bosbeekvallei, Duinengordel en Klaverberg door de leidingstraat worden doorkruist,” argumenteert burgemeester Lode Ceyssens. RDr