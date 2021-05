Burgemeester Bart De Wever (N-VA) vraagt om geduld te hebben tot het toeristisch onthaalcentrum dat wordt gebouwd aan Het Steen in Antwerpen helemaal af is. “Tot dan schort ik mijn oordeel op.” Ondertussen is de petitie om de aanbouw terug af te breken al 15.000 keer ondertekend.