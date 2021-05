PVDA wil dat de regering, of althans de socialistische partijen, werk maakt van “echte opslag” voor de werknemers. Dividenden voor de aandeelhouders blokkeren, is een goede zaak als drukkingsmiddel, maar het allerbelangrijkste is de loononderhandelingen vrij maken. Dat heeft PVDA-voorzitter Peter Mertens zaterdag verklaard in Antwerpen tijdens zijn toespraak naar aanleiding van 1 mei.