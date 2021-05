Ook LeBron James is menselijk: superster mist, Lakers verliezen en hebben een probleem

In de Eastern Conference van de NBA is Philadelphia, dat met 126-104 won van Atlanta, tot op één zege genaderd van Brooklyn. De koploper verloor met 109-128 van Portland. Boston haalde het na één verlenging dan weer met 143-140 van San Antonio. Bij de Celtics was Jayson Tatum goed voor maar liefst 60 punten. LeBron James kon bij zijn rentree niet verhinderen dat de LA Lakers met 106-110 onderuit gingen tegen Sacramento.

Zonder Kevin Durant, die rust kreeg, en James Harden, nog op de sukkel met zijn hamstrings, slaagde Brooklyn er niet in een vijfde opeenvolgende zege te boeken. Bij Portland was Damian Lillard de uitblinker met 32 punten, 9 assists en 7 rebounds.

Philadelphia won dankzij een collectief sterke prestatie van Atlanta. Joel Embiid, Ben Simmons en Tobias Harris gooiden elk 18 punten door de korf. Vanaf de bank voegde Dwight Howard daar nog 19 punten en 11 rebounds aan toe.

Het spannende duel tussen Boston en San Antonio werd beslecht in een verlenging, hoewel de Spurs na het eerste quarter met 16-39 leidden. Bij de rust gaf het scorebord nog 48-77 aan, maar dankzij een indrukwekkende inhaalrace konden de Celtics nog verlengingen afdwingen. Daarin wisten ze uiteindelijk nog de zege over de streep te trekken, dankzij een indrukwekkende Jayson Tatum. Die verbeterde zijn persoonlijk record met 60 punten in één wedstrijd.

In de Western Conference stond het topduel tussen Phoenix en Utah op het programma. De Suns trokken met 121-100 aan het langste eind en namen de koppositie over van de Jazz. Beide teams wonnen tot dusver 45 keer, tegenover 18 nederlagen. Bij Phoenix was Devin Booker de topscorer met 31 punten.

LeBron James vierde bij de LA Lakers zijn rentree nadat hij 20 wedstrijden aan de kant stond met een verstuiking van de rechterenkel. De superster lukte 16 punten, 8 rebounds en 7 assists, maar hij zag hoe de Lakers hun meerdere moesten erkennen in Sacramento. In de Western Conference hebben de LA Lakers, vijfde in de stand, nog maar één zege voorsprong op nummer 6 Dallas.

Uitslagen:

Philadelphia - Atlanta 126-104

Boston - San Antonio 143-140 (n.v.)

Cleveland - Washington 93-122

Brooklyn - Portland 109-128

Memphis - Orlando 92-75

Chicago - Milwaukee 98-108

Phoenix - Utah 121-100

LA Lakers - Sacramento 106-110

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn (x) 67,2 64 43 21

2. Philadelphia (x) 66,7 63 42 21

3. Milwaukee 61,9 63 39 24

4. New York 55,6 63 35 28

5. Atlanta 53,1 64 34 30

6. Boston 53,1 64 34 30

7. Miami 52,4 63 33 30

8. Charlotte 48,4 62 30 32

9. Indiana 46,8 62 29 33

10. Washington 46,0 63 29 34

11. Chicago 41,3 63 26 37

12. Toronto 41,3 63 26 37

13. Cleveland 33,3 63 21 42

14. Orlando (o) 30,2 63 19 44

15. Detroit (o) 30,2 63 19 44

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix (x) 71,4 63 45 18

2. Utah (x) 71,4 63 45 18

3. LA Clippers 67,2 64 43 21

4. Denver 66,7 63 42 21

5. LA Lakers 57,1 63 36 27

6. Dallas 56,5 62 35 27

7. Portland 55,6 63 35 28

8. Memphis 51,6 62 32 30

9. San Antonio 50,0 62 31 31

10. Golden State 49,2 63 31 32

11. New Orleans 44,4 63 28 35

12. Sacramento 41,3 63 26 37

13. Oklahoma City (o) 33,3 63 21 42

14. Minnesota (o) 31,3 64 20 44

15. Houston (o) 25,4 63 16 47

(x) geplaatst voor play-offs

(o) uitgeschakeld voor play-offs

Programma van zaterdag:

Charlotte - Detroit

Houston - Golden State

Atlanta - Chicago

Cleveland - Miami

Orlando - Memphis

Minnesota - New Orleans

Oklahoma City - Indiana

Dallas - Washington

Utah - Toronto

LA Clippers - Denver