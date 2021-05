Haatpraat op sociale media: dit is de bagger die jongeren op hun gsm zien passeren

Hun smartphone lijkt wel vastgelijmd aan hun hand. Jongeren zitten gemiddeld vier uur per dag naar dat schermpje te staren, en ouders hebben vaak geen idee wat daar allemaal passeert. Als je het ziet, is het toch even schrikken. Veel van wat tieners (ongevraagd) zien voorbijkomen, heeft een duister kantje. En intussen proberen ook de politieke ­partijen via social media hun aandacht te trekken.