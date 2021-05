Dag van de Arbeid valt dit jaar in het weekend: aantal deeltijds werkenden enorm gestegen

De Dag van de Arbeid valt dit jaar in het weekend. Een vaste feestdag minder dus, maar ook tijdens de week zijn heel wat werkende mensen een dag vrij. Welgeteld 1.098.105 loontrekkenden in ons land werken deeltijds. Dat is bijna vijf keer meer dan veertig jaar geleden, blijkt uit cijfers van Belgisch statistiekbureau Statbel. Omdat er dubbel zo veel vrouwen aan het werk zijn dan toen, en die werken vaker deeltijds. Maar ook bij mannen wordt deeltijds werken populairder.