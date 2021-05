Politie zet zich schrap: ‘La Boum 2’ komt eraan, maar ook de cultuursector breekt uit

Zaterdag 1 mei, Dag van de Arbeid, wordt geen vrije dag voor de Brusselse politie. Ze zullen alle manschappen goed kunnen gebruiken. Er is de tweede editie van ‘La Boum’, het feest dat begin april ontaardde in een veldslag tussen jongeren en agenten waarvoor premier De Croo vrijdagavond nog een ultieme oproep deed om er weg te blijven. Maar dat is niet het enige. Ook de cultuursector is dingen van plan. Politie en parket gaan ingrijpen waar nodig, klinkt het.