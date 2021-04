Paul Onuachu is en blijft een fenomeen. Hij had het op de Bosuil verrekt moeilijk. Maar uiteindelijk scoorde hij wel weer en was hij door zijn loopacties betrokken bij de andere goals. Hij zit nu aan dertig stuks, een evenaring van het clubrecord in competitie van Wesley Sonck. “Daar ben ik enorm trots op.”