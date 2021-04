Antwerp-KRC Genk 2-3

Bekerwinnaar KRC Genk blijft in de zevende hemel vertoeven. Na een onwaarschijnlijke remonte via Onuachu en gelegenheidsaanvoerder Bongonda op de Bosuil (2-3) prijkt Racing minstens tot zondagavond op de tweede plaats in de Champions’ play-offs.