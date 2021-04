Vrijwilligers welkom voor Mindermobielencentrale Geetbets

Dat is een vervoersdienst voor oudere of zorgbehoevende mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en ook geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer. De MMC zorgt ervoor dat zij weer naar de dokter, het ziekenhuis, familie, de kapper, de winkel kunnen.Als vrijwilliger-chauffeur beslis je volledig zelf over de invulling van je vrijwilligerswerk. Jij beslist steeds of je een traject wil uitvoeren en wanneer je je beschikbaar stelt voor de MMC.Iedere chauffeur ontvangt een kilometervergoeding van e 0,34 per gereden kilometer en je bent omnium verzekerd tijdens alle uitgevoerde trajecten voor de MMC. Je krijgt eveneens een wachtvergoeding. Info: Ann Stassart (011/58 65 79) of Griet Schyvens (011/58 65 00) . LW