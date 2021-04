18-jarige Kampenaar die ongelofelijk record in ‘Container Cup’ brak: “Ik was niet eens moe”

Onwaarschijnlijk! Met een uitroepteken. Dat Is de prestatie die Bram Van Mullem leverde tijdens de Container Cup voor beloften op Play Sports Open. De 18-jarige Kampenaar brak het record aan de ‘monkey bars’ dat zijn collega-gymnast Luka van den Keybus in de reguliere Container Cup had neergezet. Van Mullem tilde het record van 271 naar 278. “Ik was niet eens moe. Ik moest stoppen want de twee minuten die ik kreeg waren verstreken. Anders zat ik zeker boven de 300”, klonk het bij de jonge Limburger laconiek.