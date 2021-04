Vaccitaxi ook voor minder mobiele Betsenaren jonger dan 65 jaar

De vaccitaxi verzorgt vervoer naar en van de vaccinatiecentra van Tienen en Landen. Niet minder dan 1.464 65-plussers maakten tot nu gebruik van deze taxi. Naast minder mobiele 65-plussers, kunnen nu ook personen jonger dan 65 jaar uit Tienen, Landen, Linter, Hoegaarden, Geetbets, Boutersem, Kortenaken en Zoutleeuw aan een voordelig tarief per taxi naar de vaccinatiecentra in Tienen en Landen. Dit op voorwaarde dat ze erkend zijn als persoon met een handicap en/of niet beschikken over een eigen wagen of vervoer.Met dit initiatief willen de samenwerkende gemeenten van de eerstelijnszone Zuidoost Hageland iedereen extra stimuleren om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.Een ritje met een Vaccitaxi bedraagt 5 euro per persoon (heen- en terugrit inbegrepen), ongeacht of je in Tienen of Landen woont of van een buurgemeente komt.Een Vaccitaxi aanvragen kan (nadat je een uitnodiging tot vaccineren in de bus hebt gekregen) via het nummer 016 80 29 31 en dit elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. LW